Los Simpson: ¿quién es el verdadero padre de Maggie?

Parece que ha surgido un rumor de Los Simpson que pone en duda la paternidad de Homero en uno de sus hijos pero ¿cuánta verdad hay en esto?

Se ha especulado mucho acerca de un misterio de Los Simpson, el cual nos dice que es muy probable que Maggie no sea la hija biológica de Homero. Esto se atribuye a unas declaraciones supuestamente oficiales de parte de Matt Groening sobre una posible infidelidad de Marge, la cual resultó en Maggie.

Sin embargo, esto es completamente falso y quienes lo reportan es obvio que no tienen conocimiento alguno de la serie. Esta información surgió a partir de un portal de noticias falsas que comenzó el rumor y, siendo que muchas personas no miran sus fuentes, la noticia se volvió viral.

La paternidad siempre fue de Homero

Hay quienes piensan también que el verdadero padre de Maggie es Kang, y justamente eso podría ayudar con la teoría que muchos quieren creer sobre la infidelidad de Marge y el padre de Maggie siendo alguien más que Homero.

Sin embargo, ese episodio no es parte de la cronología oficial de Los Simpson, pues es parte del Especial de Noche de Brujas de Los Simpson IX.

La explicación oficial es que sí, Homero es el verdadero padre de Maggie y la inteligencia de ella se debe a que las mujeres Simpson tienden a ser exitosas, al mismo tiempo que los genes de Homero son de alguien con un intelecto muy superior al de los humanos comunes.

Lamentablemente, cosas como esta pasan muy seguido en Internet y la desinformación está a la orden del día, incluso cuando se trata de Los Simpson. Así que lo mejor es siempre buscar la fuente oficial de donde surgen los rumores o información para no andar dando a conocer cosas que simplemente no tienen sentido o no son ciertas.

Por cierto, si no han visto el especial de Noche de Brujas del que hablé más arriba, se los recomiendo mucho.