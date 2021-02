Los Simpson predijeron sus propias predicciones hace años

Predecir la manera en que lograrás predecir el futuro es algo muy extraño, pero es algo que Los Simpson hicieron y te contamos todo a continuación.

Poder ver las verdaderas predicciones de Los Simpson es algo realmente muy interesante y, sinceramente, algo aterrador, pues nos muestra la manera en que el mundo reaccionaría ante ciertos eventos y, en ocasiones, también nos muestra esos eventos mismo.

Es por eso que ver la presidencia de Trump y la manera en que el auto corrector nos iba a cambiar todas las intensiones de nuestros textos cuentan como algo que pasará a la historia como verdaderas predicciones de esta serie.

Una más para la historia

Tal vez no lo parezca, pero hay un predicción dentro de Los Simpson que se trata sobre predicciones acertadas de algo echado al aire, dicho por alguien que no es experto del tema y que no sabe exactamente cómo es que eso paso. Estamos hablando de una predicción hecha por Homero, en donde, con total exactitud, logra predecir el futuro de un cometa.

El episodio 14 de la temporada 6 nos muestra cómo es que un cometa se estrellaría en Springfield y con ello, acabaría con la vida de todos. El único optimista respecto a esto es Homero, quien dijo que no había de qué preocuparse, pues el cometa se desvanecería al entrar en contacto con la atmósfera y terminaría siendo del tamaño de la cabeza de un perro chihuahua.

Curiosamente, al final del episodio, esto ocurre y el comenta realmente se termina desvaneciendo al entrar en contacto con la atmósfera y hasta tenemos un chihuahua al lado de este para comparar su tamaño final.

Cuando todo termina, Bart se sorprende de que pasó exactamente lo que Homero dijo que pasaría con precisión sorprendente. Homero justamente dice que no sabe cómo es que pasó y que también que también tiene miedo por haber logrado predecir eso accidentalmente.

Justamente eso es lo que han dicho los creadores de Los Simpson, pues han confirmado que no son profetas ni mucho menos y que solamente son chistes que se les ocurren en el momento y que de alguna manera, logran avisarnos de algo que ocurrirá a futuro. Es la misma manera en que funcionó la predicción de Homero y sí, da un poco de miedo.