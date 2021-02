Los Simpson: fallece su legendario guionista Marc Wilmore por Covid-19

Los Simpson es una serie animada que ha alcanzado el estatus de leyenda. Todo gracias a su larga trayectoria que ha marcado a generaciones completas.

Por desgracia, con un equipo de producción tan longevo y extenso era sólo cuestión de tiempo para que la pandemia global de Coronavirus Covid-19 los impactara.

Es así bajo ese terrible contexto que recibimos la triste noticia de la muerte de uno de sus guionistas, Mac Wilmore.

De acuerdo con un reporte del New York Post, Marc Wilmore habría fallecido a los 57 años de edad por complicaciones derivadas de su contagio de Coronavirus Covid-19.

La noticia primordialmente habría sido dada a conocer por la propia familia de Wilmore, comediantes igual de larga carrera que utilizaron sus propias redes sociales para comunicar el deceso:

My sweet sweet brother, Marc Edward Wilmore, passed away last night while battling COVID and other conditions that have had him in pain for many years. My brother was the kindest, gentlest, funniest, lion of an angel I’ve ever known. I love you little brother. pic.twitter.com/Zhcg1U4Evr

— Larry Wilmore (@larrywilmore) February 1, 2021