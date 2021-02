Los Simpson: ¿por qué Homero dice Jebús en vez de Jesús?

Homero siempre está diciendo Jebús en lugar de Jesús, y aunque no lo creas, en distintos episodios de Los Simpson podemos encontrar la razón de esto.

Los Simpson tienen una manera muy interesante de burlarse de toda la sociedad, o al menos la tenían antes de que llegaran la nuevas temporadas y la época de cancelaciones en redes sociales. Una de esas cosas era la de burlare de la religión misma, haciendo que Homero siempre diga mal el nombre de Jesús o que le rece a otras deidades.

Curiosamente, a pesar de que parece blasfemia, en el universo de Los Simpson si existen más deidades, una de ellas es obviamente Jesús, pero no es el único. Aún así, cuando Homero decide pedirle ayuda, siempre lo hace de la manera errónea, pero ¿por qué es Homero dice Jebús en lugar de Jesús?

La respuesta podría más complicad de lo que parece

Homero Simpson es, a falta de una mejor palabra, un tonto. Y es que él mismo decidió serlo para poder más feliz, pues supuestamente él es un genio que tiene un crayón en el cerebro que le impide pensar con claridad.

Es justo por eso que podemos verlo hacer y decir cosas muy extrañas, siendo una de ellas el nombre erróneo de Jesús.

Hay quienes dicen que es simplemente porque Homero no respeta la religión y no estarían equivocados, pues siempre se duerme en la iglesia y ha demostrado que no le interesa nada de relativo a esa institución, pues incluso no se esfuerza en recordar el nombre del Reverendo Alegría y lo llama “Capitán No-sé-qué”

Es decir, no solamente es la falta de respeto que le tiene la iglesia, sino que es el problema que tiene en el cerebro lo que le impide recordar el nombre de Jesús con claridad, pues seguramente nunca lo ha escucha de manera consciente estando en la iglesia.

Sin duda es algo muy curioso que un chiste tan pequeño pueda tener un trasfondo tan grande pero es lo que hace grandes a Los Simpson.