Los Simpson: el final de la serie se emitió hace años con la muerte de todos y nadie lo notó

Los Simpson pudo habernos mostrado el final de la serie en la temporada 29 con la muerte de toda la familia. Pero pocos lo consideraron.

Aquí en FayerWayer somos devotos de todas las historias, curiosidades y teorías que tienen qué ver con Los Simpson. Y sabemos que hay toneladas de material para hablar de ello.

Francamente nos preguntamos si algún día la serie tendrá un final. Pero lo curioso es que eso ya sucedió, aunque luego siguieron estrenando más temporadas.

Sabemos que suena raro, pero la historia de la familia amarilla en verdad ya mostró cuál era su fin. Aunque por algún extraño motivo parece que nadie se percató.

El final de Los Simpson sucedió el 20 de mayo de 2018

Flanders' Ladder es el nombre del episodio 21 de la temporada 29 de Los Simpson y se transmitió en la fecha que resaltamos ahí arriba. En la trama a Bart le cae un rayo y lo deja en coma. Todo el episodio se debate entre la vida y la muerte mientras fantasmas de personajes lo visitan.

Pero el punto clave es el final de capítulo. Donde Bart logra despertar y revela que pudo ver el futuro sobre cómo morirían todos.

ALERTA SPOILER: recomendamos no ver el video si no quieren arruinarse la sorpresa o si no han visto la serie de Six Feet Under:

Como podemos observar el desenlace de la historia opta por hacer una parodia a la secuencia final de la serie de culto Six Feet Under de HBO.

Esa secuencia final es consideraba por la crítica como uno de los mejores cierres para una serie de TV en toda la historia.

De modo que aquí vemos cómo Homero muere en un tiroteo luego de que la policía creía que tenía un arma. Marge muere en paz por causas naturales y se convierte en la última viuda de Ned Flanders.

Bart y el Director Skinner se terminan matando mutuamente. Lisa muere a los 98 meditando en una meditación trascendental. Y Maggie… bueno, ahí está el video.

Lo curioso es que este episodio, que fue igual el cierre de temporada en 2018 fue a su modo también el final de Los Simpson.

Pero nadie lo tomó en serio.