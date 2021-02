Little Nightmares 2 review: una pesadilla hermosa [FW Labs]

Por fin pudimos jugar Little Nightmares 2 y podemos decirte a continuación nuestra opinión más honesta de este. Continúa leyendo para saber más.

Little Nightmares 2 por fin llegó a nosotros después de una larga espera pero me complace decir que realmente la espera valió la pena por completo, pues este juego no solamente llega a complementar al primer juego, sino que perfecciona todo lo que vimos antes.

Gameplay

Aquí podemos encontrar unas cosas muy diferentes en cuanto a la primera entrega y su contenido descargable se refiere, pues ahora sí contamos con una manera de defendernos de algunos enemigos que se ponen en nuestro camino, principalmente de algunos enemigos pequeños que pueden ser derrotados con armas cuerpo a cuerpo.

El combate es limitado, pues solo podrás hacerlo en algunas partes y con objetos que te encuentras por ahí, pero esto es perfecto, pues no arruina la experiencia de sobrevivir contra seres sobrenaturales mucho más grandes que nosotros.

Una de las mejores cosas que podemos encontrar es el hecho de contar la ayuda a un personaje adicional, quien a parte de servir para ayudarnos a no perder la cordura en el mundo tan desolado que exploramos, también nos ayudará a sortear algunos de los peligros que encontramos a lo largo de nuestra aventura.

A veces nos ayuda haciendo sonar algo para que podamos pasar o al extender su mano para que podamos llegar a otros lugares, el trabajo en equipo con este otro personaje es vital, el cual, por cierto, es la protagonista del primer juego, o al menos así se nos muestra.

Historia

Cronológicamente hablando y de acuerdo a las pistas que se nos da en el juego, este bien podría ser una precuela del primer título, pero siendo que la narrativa es completamente subjetiva y no hay diálogos ni nada por el estilo, todo queda aquí en especulaciones y teorías, lo cual obviamente ayuda mucho a que la comunidad hable del juego y nos deja pensando en este incluso después de terminarlo. En especial después de terminarlo.

Sin duda es una experiencia única en el mercado en estos momentos, pues los distintos guiños a todo lo que hemos visto en la franquicia anteriormente ayuda a dar a conocer un poco más el universo y, sobre todo, abre más preguntas sin responder casi nada. No es nada malo, al contrario, es de lo mejor para quienes aman los misterios y resolver estos.

Pero sí, notando la presencia de Six desde la portada misma del juego, es básicamente un hecho de que estamos ante una precuela. Pero es mejor que saques tus propias conclusiones.

Visuales y audio

Sencillamente este juego es hermoso de principio a fin, el diseño de niveles, los encuadres cinematográficos y, sobre todo, el diseño de enemigos no tiene par en el mercado. Es aterrador, hermoso y tétrico a la vez. Literalmente puedes ver el rostro deformado de un monstruo aterrador y después recorrer una ciudad muy detallada o un edificio en ruinas.

Creo que es uno de los juegos de terror con visuales más interesantes que he jugado en los últimos años, son visuales que enamoran.

El audio del juego también es de vital importancia, pues ayuda muchísimo a crear una atmósfera aterradora en todos los lugares que visitas. Además, algunas pistas de audio que puedes escuchar por ahí también ayudan a conocer un poco más la historia, o al menos dan pistas sobre esta, pero hay que prestar mucha atención. Claro, también hay algunas veces en donde el audio es esencial para poder resolver acertijos.

Otras cosas a tener en cuenta

Este juego cuenta con coleccionables también y un final secreto que debes descubrir para realmente conocer más acerca de la historia. Los jefes ahora representan una amenaza completamente distinta y hay algunos que incluso puedes dañar gracias al sistema de combate y otras situaciones.

También encontrarás muchos sobreros que podrás equipar mientras juegas sin problemas, pero primero debes encontrarlos, lo cual a veces es sencillo y otras veces no lo es.

Algo también que debes considerar es que la campaña, si eres bueno jugando, puede durar unas 5 horas aproximadamente, pero gracias a las pruebas y errores, y a los coleccionables, el juego se puede volver a jugar mucho y se alarga su duración. Por el precio en el que se encuentra, simplemente vale mucho la pena.

Pero si algo debes tener muy en cuenta es que si vale la pena jugar el primer título antes que este, pues ambos valen muchísimo la pena.

Conclusiones

No puede hacer otra cosa que no sea recomendar este hermoso juego a todos los amantes del género de terror, pues se puede notar el amor que metieron en la realización de este. Hay simplemente muchos detalles muy interesantes, diseños aterradores y una atmósfera inigualable en este título.

Puede sonar corto al inicio, pero cuando lo pases y regreses para recolectar todo lo que se te pudo haber pasado antes, seguirás encontrando cada vez más cosas interesantes en la aventura y la verás con otros ojos.

En conclusión, hazte un favor y juégalo.