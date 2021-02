Kueski está generando un ecosistema de servicios financieros digitales en México

Kueski ha logrado consolidar dos de sus productos dentro de México que han logrado crear un ecosistema de finanzas digitales como ningún otro.

Kueski se ha caracterizado todo este tiempo por ofrecer servicios financieros tecnológicos en México. Y ya con 8 años en el mercado, era lógico que se convertiría en la empresa con más prestamos realizados en Hispanoamérica.

Esto se ha logrado principalmente gracias a dos productos que le han ayudado a crear un ecosistema de servicios financieros digitales. Estos dos productos son Kueski Cash y Kueski Pay.

La manera más fácil de obtener un préstamo

Si alguna vez has pensando en pedir un préstamo pero te has frenado por lo complicado que puede llegar a ser, entonces Kueski Cash es la mejor opción para ti, pues nos presenta una interfaz sencilla de usar y un tiempo de respuesta muy rápido, con lo que puedes pedir hasta una cantidad de 2,000 pesos.

La verdad es que es una manera muy sencilla de lograr obtener un pequeño insumo extra y no hay nada mejor que eso. En serio, hay que darle una oportunidad.

Si quieres conocer más acerca de los préstamos con Kueski Cash, puedes visitar su sitio web en este enlace.

La mejor manera de pagar en línea

Por otro lado tenemos Kueski Pay, la cual ofrece una manera muy interesante y fácil de poder realizar pagos en línea.

Lo mejor de Kueski Pay es que te da la libertad de comprar sin usar una tarjeta y, sobre todo, de poder pagar todo lo que quieras en pagos. Y sí, es así de fácil como suena, por lo que si has estado pensando en alguna alternativa de pago en línea que sea fácil de usar y, además, sea muy seguro, entonces no lo pienses dos veces.

Este es un excelente método de pago para jóvenes que aún no tienen tarjetas o prefieren no utilizarlas, además de que aquí no se necesita revisar el buró de crédito.

Si quieres conocer más sobre este método de pago, aquí tienes el link.

Sin duda alguna, el trabajo que ha realizado Kueski en México ha sido espectacular en muchos sentidos y no podemos esperar por ver qué más tiene preparado a futuro, con lo que seguramente logrará seguir mejorando el ecosistema de servicios digitales que han creado hasta el momento en esta importante región.