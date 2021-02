iPhone: iOS 14.5 cambia sus emojis para promover vacunas y sus AirPods Max

Nunca nos cansamos de emojis, y menos si es en iOS para el iPhone o la iPad. De modo que sólo era cuestión de tiempo antes de que Apple buscara aprovechar la situación.

Ahora, con el desarrollo de iOS 14.5 y la liberación de su beta los chicos de Cupertino han sacado ventaja de esta oportunidad para actualizar algunos de estos diseños y hasta promover sus productos más nuevos.

Así es, cualquiera que use su iPhone con iOS 14.5 encontrará algunas sorpresas en el menú de emojis, al toparse incluso con unos AirPods Max.

El Consorcio Unicode desde septiembre del año pasado aprobó la integración de nuevos emojis y la aplicación de algunas variantes.

Este movimiento representó el disparo de arranque para que cualquier compañía que integre emojis en su plataforma adoptara las nuevas figuras y las integrara a sus plataformas.

De manera que Apple aprovechó ahora el proyecto con iOS 14.5 para cambiarle el rostro a algunos diseños, integrar los nuevos diseños y hasta dejar una sorpresa:

Available for users in iOS 14.5: support for skin tones for couple emojis. Coming to a non-beta release in Spring https://t.co/tdSiIYB0gI pic.twitter.com/SVUiDX7mXh

— Emojipedia (@Emojipedia) February 16, 2021