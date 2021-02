iOS: Copiar y pegar un texto nunca había sido tan fácil gracias a esta herramienta

Mejora tu productividad usando esta excelente app de iOS.

Copiar y pegar es una actividad que realizamos con mucha frecuencia en nuestro dispositivo. En el caso del iPhone, hay una forma mucho más sencilla de usarla con la ayuda de una herramienta en particular.

iPhone se caracteriza por tener diversas funciones nativas que facilitan las tareas del usuario, pero muy poco se habla de Copied, aunque sencilla, es una app muy útil a la que se le puede sacar mucho provecho.

¿Qué es Copied de iPhone?

Se trata de un administrador de portapapeles que no solo funciona para iPhone, sino también para iPad, y permite guardar contenido en el portapapeles para que se puede copiar y pegar más adelante.

Esta app, aunque se vea simple, permite incrementar tu productividad en el iPhone y ya te explicamos cómo lo hace.

¿Cómo funciona?

Este gestor de portapapeles permite tener almacenado las cosas que has ido guardando y no las últimas que has copiado. Trabaja como una especie de historial que guarda texto, imágenes y enlaces en los que puedes acceder cuando quieras.

La herramienta se caracteriza por ser un portapapeles flexible y que ayuda a hacer funciones que otras apps similares no pueden. Además que cuenta con un teclado widget es muy completo y enriquecido en funciones.

Esta aplicación cuenta con una versión gratuita. El servicio gratis permite tener hasta 10 elementos guardados en cada dispositivo, aunque no permite la sincronización mediante iCloud.

Pero si cuentas con una combinación de iPhone, iPad y Mac será necesario pagar la versión premium para una mejor experiencia, aunque la versión gratis sigue siendo bastante completa.