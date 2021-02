Instagram estaría desarrollando el diseño 'feed' de las historias

El usuario de Instagram pasa más tiempo mirando las stories de sus contactos que navegando entre los post. Es por eso que la red social realizará profundos cambios con respecto al diseño de esa parte de la plataforma.

De acuerdo con un programador italiano que de dedica a filtrar las novedades de plataformas digitales, Alessandro Paluzzi, Instagram estaría rediseñando el "free" de las stories.

#Instagram is working on Vertical Stories 👀

Swipe up and down to browse stories. pic.twitter.com/LDJje8l137

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) February 2, 2021