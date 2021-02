Ilusión óptica se hace viral y revienta internet: es imposible decidir cuántos colores se ven

¿Recuerdan la ilusión óptica de la fotografía de aquel vestido que dividió a la humanidad en 2015? Pues parece que acaba de volver el fenómeno viral. En forma de paleta de colores.

Es más o menos la misma controversia que ya vimos antes. Alguien publicó en una red social una imagen. Algunos ven cierta gama de tonalidades y otros lo perciben distinto.

Obviamente, como podría esperarse, esta cosa ha fragmentado a internet de múltiples bandos. De modo que no podíamos dejarlo pasar aquí en FayerWayer.

Todo inició en Twitter, en la cuenta de @0UTR0EG0, quien hace una semana hizo una inocente publicación donde le preguntó a sus seguidores cuántos colores veían. Ya que el sólo diferenciaba 3:

How many colors do you see???? i see 3 pic.twitter.com/IgEHtyzebZ

— jade⁷🍓 (@0UTR0EG0) February 4, 2021