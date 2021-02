Hubble capta un retrato de una nebulosa que arrojó gas y polvo de su capa externa

Dos cosas que siempre combina Hubble con sus hallazgos, son los espectáculos visuales del universo y los aportes científicos. Este viernes, los astrónomos a cargo del telescopio espacial, publicaron un retrato único, captado con el lente de la herramienta sofisticada. Se trata de una nebulosa que arrojó material desde su capa externa y formó una amplia nube de gas.

Detallan en el portal de la NASA, que la nebulosa captada es M1-63. La misma está ubicada en la constelación Scutum y tiene una especie de forma de reloj de arena. Explican que este fenómeno se da por que es una nebulosa que contiene un sistema bipolar de estrellas.

Por lo tanto, cuando arrojan grandes cantidades de material de sus capas externas, dejan una nube de gas y polvo. Entonces, esta es manipulada por los campos magnéticos de sus polos y hace la forma que apreciamos en la imagen.

De hecho detalla el sitio web de la agencia espacial, que este tipo de nebulosas también crea formas parecidas a las de una mariposa.

Happy #HubbleFriday! This stunning image features M1-63, a binary planetary nebula.

A nebula like this one is formed when the star at its center sheds huge quantities of material from its outer layers, leaving behind a spectacular cloud of gas and dust: https://t.co/D1vnGEVKN9 pic.twitter.com/AACZ75Fo16

— Hubble (@NASAHubble) February 12, 2021