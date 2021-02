Huawei P50 filtra su fecha de lanzamiento y sería muy pronto

Huawei tuvo un 2020 bastante turbulento y, al final, el año de pandemia sumado a los múltiples bloqueos comerciales impuestos por la saliente administración de Donald Trump pusieron el panorama bastante complicado.

Tanto y aun grado tal que muchos pusieron en duda la continuidad de lanzamientos de sus buques insignia. Pero todo apunta a que por lo menos este 2021 la compañía seguirá firme con su calendario de lanzamientos.

Y gracias a ese detalle preciso parece que se acaba de confirmar la fecha en la que el Huawei P50 será presentado de manera oficial.

Si tienen buena memoria recordarán que lo general el nuevo integrante de la familia P suele mostrarse siempre sobre la última semana de marzo.

De hecho desde hace rato comenzaron a circular rumores relativos a esas fecha para lanzar al P50 y ahora el leaker @RODENT950 acaba de utilizar su cuenta de Twitter para revelar algunos detalles.

And if anyone still wonders about those models.

Standard – new Lite

Pro – new standard

Pro+ – new Pro

P50 K9000E

P50 Pro/Pro+ K9000 https://t.co/UiWGM9hH9T

— Teme (特米)😷 (@RODENT950) February 15, 2021