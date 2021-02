De Hollywood a Hollyboob: ¿por qué esta influencer cambió el famoso letrero?

Esta semana, el legendario letrero de Hollywood sufrió un cambio inesperado. En algún momento se leía Hollyboob, un juego de palabras que evoca a los senos. ¿Qué ocurrió?

Una influencer, de nombre Julia Rose, y cinco compañeros subieron hasta el cerro donde se encuentra el letrero y colocaron una tela gigante con la letra B sobre la W, agregándole un guion a la D.

Todos fueron arrestados y los guardaparques retiraron la lona, que estuvo casi media hora puesta. El lunes en la noche, el grupo recibió su libertad.

Julia Rose justificó su acción: está luchando contra la censura en Instagram. Ella es fundadora y CEO de Shagmag, una publicación digital con “contenido exclusivo y sin censura” tanto suyo como de otras modelos.

Ya sabemos qué es lo que publica.

Su conflicto con Instagram inició luego que la red social suspendiera permanentemente sus cuentas personales y la de su compañía, teniendo más de 6 millones de seguidores. La desnudez sigue siendo penada por la red de fotografías.

Rose, de 27 años, ya había aparecido desnuda durante la Serie Mundial en 2019, justo detrás del home. Recibió una prohibición de por vida en las Grandes Ligas.

“Esto no fue nada genial”, escribió en Twitter el capitán Steve Lurie, oficial al mando del área de Hollywood en la Policía de Los Ángeles. Calificó de “intento de vandalismo” la acción de la influencer y sus amigos.

A few hours ago, a group attempted to vandalize the Hollywood sign. Los Angeles landmarks are precious to those of us @LAPDHollywood and this was way uncool (not to mention the terrain is quite steep & dangerous). Hollywood patrol officers have arrested all six individuals.

— Captain Steve Lurie (@LAPDLurie) February 1, 2021