HBO Max llegará a México, Chile y América Latina en unos meses: esta es la fecha oficial

HBO Max nos acaba de tomar por sorpresa a todos anunciando la fecha oficial de lanzamiento de su plataforma para América Latina este 2021.

HBO Max, el servicio de streaming de Warner Media que busca competir contra Netflix y Disney Plus. Ha estado ausente de América Latina desde su lanzamiento. Pero eso estaría a punto de cambiar.

Tras la salida de Friends de Netflix todos sabíamos que tarde o temprano la plataforma tendría que llegar a esta región del continente.

Malas noticias: Friends se va para siempre de Netflix el próximo año Friends es una de las series más vistas dentro de Netflix, pero ya es prácticamente un hecho que el próximo año se iré sin retorno.

Pero lo que nadie esperaba es que fuera tan pronto. Porque sí, se acaba de anunciar la fecha oficial de arribo y sería dentro de muy poco tiempo.

Adiós dinero, en junio de 2021

A través de su cuenta oficial de Twitter HBO Max acaba de confirmar que llegará a Chile, México, Argentina, Colombia y todo América latina en el mes de junio de 2021.

La revelación vino acompañada por un interesante video de un par de minutos de duración en donde echamos un vistazo al catálogo general de series, películas y contenidos exclusivos que tendría la plataforma:

Look who's coming to Latin America 👀 pic.twitter.com/y89WaN1hxX — HBO Max (@hbomax) February 11, 2021

Llama la atención que se da igual especial peso a la presencia de películas clásicas como Casablanca o A Clockwork Orange. Que compartirán interfaz con cintas más recientes (y no tan buenas) como Tenet y Wonder Woman 1984.

Se muestra un poco igual de la versión de Justice League de Zack Snyder y el spin-off de Game of Thrones, House of the Dragon, que llegaría hasta 2022.

¿Es el fin de los cines? Warner Bros estrenará sus películas simultáneamente en teatros y HBO Max La medida comenzará a partir de 2021: películas de Warner Bros como Dune, The Matrix 4 y The Suicide Squad serán algunas.

Aún no hay información sobre le precio de la suscripción. Pero es cuestión de muy poco tiempo para descubrirlo en cada región.

Nuestra única petición es que la plataforma sea mucho más fluida y estable que la de HBO GO. Que tiene muchas áreas de oportunidad para mejorar.