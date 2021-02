GTA: estos juegos tienen 30% de descuento o más en PlayStation Store

Intenta obtener el control de Vice City, con estos impresionantes descuentos en la PlayStation Store.

Es una de las series clásicas de la historia de videojuegos de PlayStation. Todos los títulos se encuentran en la tienda virtual y en la actualidad hay al menos cinco con grandes descuentos. Se trata del popular Grand Theft Auto (GTA). Intenta controlar Vice City, San Andreas e incrementa la lucha contra los Zaibatsu. Además, puedes recordar viejos tiempos con el gran Claude Speed o Carl Johnson.

Entre ediciones, versiones y packs de inicios de negocios, en la tienda virtual de PlayStation, hay un total de 10 títulos. De estos, unos cinco tienen descuentos que vale la pena considerar. La mayoría de los usuarios fanáticos de esta saga están a la espera de GTA 6. Sin embargo, eso no va a ocurrir antes del 2023.

Entonces, mientras la espera se hace larga, una buena opción es mirar lo que ofrece la tienda de Sony. Por lo tanto, te los vamos a especificar a continuación. En el detalle aparece el precio real, el porcentaje de descuento y finalmente en el precio en el que queda.

Descuentos de GTA en PS Store

Grand Theft Auto Five: este es uno de los últimos episodios de este videojuego, aunque salieron después ediciones premium. No obstante, es esta, la original la que tiene descuento. De hecho es el videojuego con mejor rebaja en estas promociones. GTA Five está en 50% de descuento. Antes costaba 29.99 y ahora está en USD $14.99.

GTA San Andreas: el clásico de la escenificación de la ciudad de Los Ángeles está disponible solo por 10.04 dólares. Antes costaba 15 lo que hace un registro del 33 por ciento de descuento.

La trilogía: Grand Theft Auto: The Trilogy iguala a la versión Five en descuentos. Detallan en la página de la consola que con una rebaja del 50 por ciento, llega a 17.49. La cifra tachada es de 34.99.

Vice City: la versión de Miami de GTA también está disponible entre los descuentos. Por solo 8.99 lo puedes adquirir permanentemente. En caso que te decidas por este, te vas a ahorrar un 40% de su costo original.

GTA III: finalmente aparece la tercera versión del famoso juego. Al igual que Vice City, este videojuego se aproxima a los 9 dólares y tiene una rebaja del 40%.

Finalmente aquí mismo te dejamos el enlace para que verifiques y si quieres comprar, lo hagas únicamente por los canales oficiales. ENLACE DE PS STORE.