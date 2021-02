Los nuevos Funko Pop de Wandavision crean revuelo en las redes sociales por la posible revelación de un nuevo personaje

Uno de los más recientes lanzamientos de las figuras coleccionables Funko Pop generó revuelo en las redes sociales. Según diferentes posteos de usuarios de Twitter, el simple anuncio reveló un spoiler gigantesco de Wandavision. Todo recae sobre el nombre de uno de los personajes, que vamos a analizar a continuación.

En total son cinco personajes nuevos que estarán a la venta a partir del mes de marzo. Están los dos protagonistas: Wanda y Vision. También aparecen los pequeños gemelos Billy y Tommy. Y finalmente sale el gemelo de Wanda, Pietro Maximoff, sobre el cuál todavía hay muchas dudas. Todos salen con los atuendos de Halloween del sexto capítulo.

Coming in March: Pop! Marvel: Marvel Studios' – WandaVision – "Pietro Maximoff" (Funko exclusive)! Shop currently available Marvel Studios' WandaVision on Funko! https://t.co/TG3lr3Tkpo #Funko #FunkoPop #Marvel #WandaVision #Wanda #Vision #DisneyPlus pic.twitter.com/DiUfi7zTO3

— Funko (@OriginalFunko) February 15, 2021