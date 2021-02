Fortnite: ¿cómo conseguir los skins de Tron en el battle royale?

Epic Games reveló varios crossover esta semana en uno de sus videojuegos más populares: Fortnite. La llegada de la Copa Flash causó sensación debido a que el skin del superhéroe se puede conseguir gratis hasta este sábado y después estará en la tienda. Pero ese mismo día salieron otros personajes que hacen referencia a una película de 1982.

Se trata de los personajes de Tron. Además de los cuatro personajes también llega la isla ambientada en este filme futurista. Por lo tanto, te contamos la única forma en que se pueden adquirir. Reseña el portal de Epic Games que la colección se llama "Fin de la transmisión". Se puede elegir entre la variedad de jugadores y sus diferentes aspectos.

Entre los elementos elegibles se encuentran : "Cifrado, Firewall, Proxy, Ruta de datos, Datagrama, Flujo de bits, Línea de comandos, Subida, Io y Banda ancha, los cuales incluyen un casco removible", detallaron.

Asimismo, añaden referencias en las arenas de juego para resaltar los aspectos más icónicos de Tron en Fortnite. Finalmente, incluyen el "planeador manejable Moto de luz y el pico y la mochila retro Disco de identidad".

Desde su llegada al videojuego, no hay otra manera que no sea a través de la tienda. Especifican en la reseña que la manera de ingresar es por la tienda de objetos, dentro del videojuego.

— Fortnite (@FortniteGame) February 12, 2021