Fortnite: Chun-Li y Ryu de Street Fighter llegarán al juego según filtración

En Fortnite podremos ver pronto a un par de luchadores callejeros que vienen directamente desde Street Fighter. Aquí te contamos todo lo que sabemos.

Por medio de un tweet que ya fue eliminado, se dio a conocer una filtración de Fortnite que nos presenta un par de personajes que nadie esperaba ver dentro de este evento de “cazadores” pues se trata de dos populares peleadores callejeros.

You must defeat Sheng Long to stand a chance

La filtración nos presenta a un video en donde el agente Jonesy llega al universo de Street Fighter por medio de un portal y secuestra a Ryu y a Chun-Li, quienes se encontraba peleando en ese momento.

Afortunadamente hubo usuarios que pudieron sacar capturas de pantalla a la filtración antes de que fuera eliminada y ahora tenemos imágenes de los skins que llegarán y del momento en que Jonesy se roba a los dos peleadores callejeros.

Esto viene a cambiar por completo la dinámica de cazadores que se venía manejando esta temporada y deja de fuera a algunos grandes nombres que pudieron estar en estos dos lugares.

Sin embargo, el hecho de tener a Chun-Li y Ryu dentro de Fortnite al mismo tiempo es algo que no se ve todos los días y, sinceramente, es algo muy interesante y un evento muy grande en los juegos.

Así que ahora solamente nos queda esperar a que estos dos personajes sean anunciados de manera oficial por parte de las cuentas oficiales de Epic Games y Fortnite, pues seguramente tendremos mucha más información sobre este importante crossover entre franquicias.

Mientras tanto estaremos al pendiente de cualquier otra cosa que se anuncie de Fortnite y sus invitados especiales dentro de ese mismo universo, pues hasta ahora llevamos a dos personajes de The Walking Dead (Daryl y Michonne), Terminator T-800 y Sarah Connor, Mando y Grogu, Snake Eyes de G.I. Joe, The Flash, Kratos, Master Chief, Depredador y unos skins de Tron. Sin duda es una enorme cantidad de contenido y seguramente no acabará aquí.