Fall Guys: filtración confirma colaboración con Fortnite y Among Us

Parece que Fall Guys tendrá las mejores y más virales colaboraciones hasta la fecha. Todo de acuerdo a filtraciones de confianza.

Esta puede ser una de las noticias relacionadas a Fall Guys más importantes en toda la historia del juego desde que se lanzó el año pasado. Y es que una filtración de su propio código ha logrado dar a conocer algunas de las colaboraciones que tendrá dentro de poco.

Grandes nombres

Durante un tiempo, Fall Guys dominó el mercado de streaming, juegos multijugador y todo lo relacionado a los videojuegos, tanto es así que logró tomar al mundo por sorpresa, incluido a sus desarrolladores, quienes no se esperaban un éxito tan repentino.

El problema es que el reinado no duro mucho tiempo pero aún así hay muchas personas que continúan jugándolo con regularidad.

Lo más interesante es que probablemente dentro de poco este vuelva a estar en boca de todos gracias a un par de colaboraciones épicas que podrían llegar al juego, estamos hablando de colaboraciones con Among Us y con Fortnite, ni más ni menos.

Esto lo sabemos gracias a una filtración dentro del mismo código de Fall Guys, en donde podemos ver referencias reales de Fortnite y de Among Us.

En cuanto a Fortnite, parece que llegarán cinco trajes, dentro de los que se incluye uno de llama y uno de Peely.

Por otro lado tenemos otros 5 trajes de Among Us, en donde podemos ver trajes rosas, purpura y tres que no especifican color pero que se llaman Crewmate, Imposter y uno que de plano no tiene nombre.

Sin duda todo esto hace que queramos regresar al juego de inmediato para ir juntando coronas en caso de que se anuncien pronto y estar listos para comprarlos, pues no hay nada más interesante que la colaboración de juegos tan importante dentro de uno solo.

Ahora solo queda ver un anuncio oficial de esto y una fecha de salida oficial. Los mantendremos informados.