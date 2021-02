Espacio: Perseverance casi llega a Marte ¿cómo sabremos que ya llegó?

Todos estamos esperando que llegue bien, pero ¿cómo sabremos eso?

La misión Mars2020 que llegará hoy a Marte lleva otro vehículo de exploración, un rover, muy parecido a otro que ya está en nuestro planeta vecino, el Curiosity. Pero las tareas encomendadas a su hermano el Perseverance, serán muy diferentes.

Aislamiento robótico

Aunque en diseño Perseverance es idéntico a Curiosity, este segundo rover que está por llegar a Marte, no hará las mismas cosas que su gemelo.

Para empezar es muy difícil que aunque los dos vayan a ser habitantes del mismo planeta se encuentren un día: están en lugares muy diferentes.

Curiosity está cerca del cráter Gale, en dónde amartizó en agosto de 2012, mientras que Perseverance llegará al cráter Jezero a unos 3700 km de ahí.

¿A qué va el Perseverance a Marte?

El nuevo rover lleva consigo siete instrumentos científicos diferentes, entre ellos a SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals) que por métodos espectroscópicos buscará específicamente compuestos orgánicos que podrían indicarnos presencia de vida, actual o anterior en Marte.

Además de investigar más sobre nuestro planeta vecino, Perseverance hará un experimento muy interesante: buscará producir oxígeno a partir del dióxido de carbono de la muy delgada e inhóspita atmósfera de Marte, eso lo hará con MOXIE (Mars Oxygen ISRU Experiment).

Y por si eso fuera poco, cuando Perseverance llegue a Marte no lo hará solo: va acompañado del helicóptero Ingenuity, que si todo sale bien, será la primera aeronave hecha por seres humanos, en volar en otro lugar del Sistema Solar.

Pero, ¿cómo sabremos que Perseverance llegó bien a su destino? ¿Nos llamará?, ¿nos enviará un mensaje de WhatsApp?

Perseverance llamando a casa

Sin duda el amartizaje será una tarea complicada: para planearla se tomaron en cuenta muchas cosas, como que la gravedad en Marte es más o menos un tercio de la que tenemos en la Tierra y eso hace que las cosas caigan más lento, pero también como no tiene atmósfera eso no ayuda a frenar las cosas que caen.

Todo eso se hizo antes de que Perseverance saliera de la Tierra, pero aún así es importante saber cómo le va, en su amartizaje que es completamente autónomo: no es necesario indicarle qué hacer.

Para saber cómo está Perseverance durante el descenso, amartizaje la NASA usa la Red del Espacio Profundo o DSN (Deep Space Network) que cuenta con una serie de antenas en la Tierra, localizadas de tal forma que pueden recibir señales de naves y sondas de varios lugares en el espacio.

Un par de antenas gemelas de 70 metros en Goldstone, CA y Madrid serán las responsables de recibir la telemetría que confirme la llegada de @NASAPersevere a Marte.

Son las Deep Space Station (DSS) 14 y 63. pic.twitter.com/h9p46A9OVo — Genaro Grajeda (@Astro_Gee) February 18, 2021

Las señales de Perseverance se recibirán en dos antenas de la DSN: una en Goldstone, California y otra en España, en Madrid, que además se comunican con el Mars Reconnaissance Orbiter y la misión MAVEN, dos naves que orbitan Marte.

Por cierto, los mensajes de Perseverance tomarán un poco en llegar: aunque viajan a la velocidad de la luz, Marte no está tan cerca, así que hay un retraso de varios minutos, en esa comunicación (que pueden ir desde unos 10 hasta 40).

Así que en realidad cuando nos enteremos que Perseverance está sano y salvo sobre Marte, el rover ya llevará varios minutos en el que será nuevo hogar y lugar de trabajo.