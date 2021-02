Espacio: ¿qué tan distante está la Luna de la Tierra? Está tan lejos que caben varios planetas

La Luna está cerca, pero no tanto como parece

Es nuestro satélite natural, su protagonismo en el cielo nocturno es indiscutible, sus fases ayudaron a nuestros antepasados a marcar el ritmo del tiempo en los primeros calendarios.

Y ya algunos de nuestra especie la han visitado, varias veces, porque después de todo es el lugar del espacio exterior que nos queda más cerca, ¿pero qué tan cerca es eso?

Luz viajera

De todos los satélites naturales del Sistema Solar, la Luna queda en quinto lugar por tamaño: no es muy pequeña, pero no es muy grande tampoco, no tanto como Ganímedes, satélite de Júpiter que incluso tiene mayor tamaño que el planeta más pequeño, Mercurio.

Pero por supuesto desde nuestro punto de vista vemos a la Luna grande, porque estamos muy cerca de ella: a 1.3 segundos-luz, eso quiere decir que la luz de la Luna tarda en llegarnos un poco más de un segundo.

No olvidemos que la luz es la cosa que más rápido viaja en el Universo por eso el tiempo que toma en sus recorridos nos ayuda a definir enormes distancias: por ejemplo sabemos que a la luz del Sol le toma más o menos 8 minutos llegar a la Tierra.

Con esta comparación puede quedarnos un poco más claro que la Luna definitivamente está mucho más cerca de nosotros, que el Sol.

Distancias astronómicas

Y definitivamente está cerca, pero usar este término puede ser complicado cuando hablamos de distancias astronómicas.

En promedio la Luna está a 384,402 km de distancia, es un promedio porque en realidad puede estar unos 20 mil kilómetros más cerca o más lejos que esa distancia.

Esto porque su órbita alrededor de la Tierra es elíptica: en su punto más cercano, que llamamos perigeo, está a 363,104 km y en su punto más distante, que se llama apogeo está a 405,696 km.

Esa distancia puede sonarnos muy grande o no tan grande, a final de cuentas en la Tierra estamos acostumbrados a viajar distancias de cientos de kilómetros, quizá de miles, pero no de cientos de miles.



Un sistema solar de distancia

Para tener más clara esa distancia lunar (que existe como unidad de medida astronómica) podemos pensar en el tiempo de recorrido. Cuando queremos saber qué tan lejos está un lugar, preguntamos a cuántas horas está de camino.

La respuesta será un poco complicada: dependerá de la velocidad a la que viajes pero también de la distancia a la que te quede la Luna cuando vayas a visitarla: podríamos considerar un promedio de 3 días, que fue más o menos lo que tardaron las misiones Apollo en completar sus viajes de ida.

Pero aún con eso, tal vez todavía no tenemos tan claro qué tan cerca o lejos está la Luna: qué tal si lo comparamos con el tamaño de la Tierra: considerando la distancia lunar promedio, entre nuestro planeta y su satélite podrían caber 30 planetas Tierra.

Quizá pensar en nuestro planeta multiplicándose treinta veces, ayude un poco a estimar esa enorme distancia, pero, ¿qué tal si no pensamos en un solo tipo de planeta?

Si consideramos a todos los planetas del Sistema Solar, todos caben en el espacio que hay entre la Tierra y la Luna. Todos alineados uno seguido del otro, incluyendo a Plutón, aunque ya no sea un planeta.

Piensen en esto la próxima vez que vean una noticia de un asteroide “potencialmente peligroso” que va a pasar “cerca” de la Tierra: cerca en esos casos se refiere a 120 distancias lunares. Eso es muy lejos.