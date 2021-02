Elon Musk recogerá en un libro todo sobre el origen de Tesla y SpaceX, ¿tiene fecha de publicación?

Escribir un libro, parece ser el próximo objetivo de Elon Musk. El magnate quiere reunir toda su experiencia acerca de Tesla y SpaceX, además de las lecciones aprendidas estos años.

¿Tiene fecha de publicación el libro? No, aún no. Es solo un proyecto, por los momentos.

La aseveración la realizó el CEO de Tesla y SpaceX en Twitter.

Time to tell the story of Tesla & SpaceX

— Elon Musk (@elonmusk) February 6, 2021