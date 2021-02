Doom y otros juegos que pues jugar gratis en tu navegador

Si quieres jugar buenos títulos completamente gratuitos y desde tu navegador, entonces te contamos de algunos muy buenos que puedes conseguir.

A veces solo queremos regresar a Doom clásico y disfrutar de toda su gloría pixeleada. Pero también hay muchos otros juegos clásicos que nos gustaría poder probar de nuevo y sin tener que instalar absolutamente nada, simplemente comenzar a jugar con un clic. Afortunadamente eso es posible gracias a que algunos sitios web te permiten jugar a juegos clásicos sin necesidad de salir de tu navegador. Aquí te mostramos 5 juegos que puedes jugar de esa manera.

Doom

Como dice al título de esta nota, puede jugar Doom directamente desde tu navegador y se ve y se mueve realmente muy bien. Lo puedes encontrar en este enlace y solamente necesitas un teclado para jugar, ni siquiera es necesario el uso de un mouse. Así que solamente es cuestión de entrar y comenzar a combatir demonios.

Spelunky

El clásico juego de exploración y aventura se encuentra de manera oficial en línea y todo lo que necesitas hacer es dar clic en este enlace para poder disfrutarlo. Si no lo conoces, este es un juego en donde debes recolectar tesoros, enfrentar muchos enemigos y trampas e intentar sobrevivir con todo tu dinero.

Prince of Persia

El clásico juego que dio inicio a una saga legendaria que, eventualmente, tendría viajes en el tiempo involucrados está disponible en navegador. Este juego requiere de pensamiento táctico y de prestar mucha atención al combate, pues también deberás atacar con precisión. Es realmente muy bueno.

Dinosaurio de Google

Este juego se puede encontrar fácilmente si es que no tienes internet y estás usando Google Chrome, pero si lo quieres jugar sin importar si tienes o no Internet o Chrome, entonces puedes hacerlo fácilmente desde este enlace. En caso de que no te funcione el enlace, copia y pega esto en una pestaña nueva: chrome://dino/ y con eso estarás listo para toda la acción de este juego sin la desesperación de no tener internet.