Disney+ alcanza los 95 millones de suscriptores: casi 8 millones llegaron desde Latinoamérica

Los datos de Disney+ son solo hasta el 2 de enero de 2021: ¿cuántos más se unirían desde el estreno de WandaVision?

Disney+ se sigue acercando Netflix, a paso firme: la plataforma alcanzó los 95 millones de suscriptores… solo hasta el 2 de enero de 2021.

De estos 95 millones, al menos 8 millones proceden de Latinoamérica, donde el servicio arribó a inicios de diciembre.

¿Cuántos más se habrán unido en enero, con el inicio de WandaVision? Lo sabremos eventualmente.

Sin embargo, Netflix continúa a la cabeza de las plataformas de producciones audiovisuales, con 203.7 millones de suscriptores.

Los resultados superaron las expectativas de los analistas de Wall Street, de acuerdo con Deadline. El streaming se convirtió en el ariete de Disney, debido a los efectos del coronavirus en los parques temáticos.

Se habla de una pérdida de 2.600 millones debido al impacto de la enfermedad en el cierre de las instalaciones.

Los ingresos directos de Disney se dispararon un 73%, hasta los 3.500 millones de dólares.

Disney+ y la influencia del mercado de Latinoamérica

El mercado latinoamericano ha ayudado a la explosión. Solo a principios de diciembre de 2020 llegó Disney+ a la zona, generando un enorme interés.

Producciones como The Mandalorian, Soul y WandaVision contribuyeron al empuje de la plataforma. En el caso de WandaVision, habrá que esperar al cierre del actual trimestre para conocer en números el beneficio que pudo haber dejado.

Se sumará, además, que para marzo se estrenará The Falcon and The Winter Soldier, otra serie de Marvel. Así que la ola solo sigue creciendo.