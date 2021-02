Disney Plus presenta las series y películas de su plataforma Star, conoce su catálogo

Cuando Disney Plus reveló el desarrollo de su nueva plataforma de streaming Star todos estuvimos confundidos sobre si eso representaría un gasto adicional a nuestra billetera.

El problema era obvio: luego de comprar Fox el Ratón Mickey tenía demasiado contenido, como la saga de Die Hard, que no parecía propio para integrarse junto a los contenidos infantiles.

El número de suscriptores de Disney Plus no deja de crecer y ya es posible proyectar cuándo destronará a Netflix. SPOILER: no falta mucho.

Star es la solución que crearon y ahora por fin han explicado cómo funcionará todo. Y no sólo eso, revelaron su catálogo completo de lanzamiento.

A través de su sitio oficial de prensa para Europa, la compañía reveló todos los detalles en torno a esta nueva plataforma. La cual, afortunadamente, se integrará directamente a la app que ya todos sus suscriptores tienen instalada.

Similar a como sucede con la sección de National Geographic, se abrirá un nuevo apartado de acceso donde se podrá ver el catálogo completo de Star. La imagen lo ilustra perfecto:

Star se encontrará disponible a partir del 23 de febrero de 2021 para todos los usuarios de Disney Plus en Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, Italia, España, Austria, Suiza, Portugal, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia e Islandia más Australia, Nueva Zelanda y Canadá.

América Latina deberá tener paciencia, pero el puro catálogo de lanzamiento, sin contar que habrá producciones originales, haría que valga la pena la espera.

A eso falta agregarle más de 800 películas que igual forman parte del catálogo de Fox, como Deadpool, la saga de Duro de Matar, The Shape of Water, The Favourite y muchas más. Este video oficial nos da una idea clara:

#DisneyPlusStar brings you MORE than ever before 🤩

+ more thrills + more laughs + more drama + more originals!

Start streaming a whole new world of entertainment on 23rd February. pic.twitter.com/RwsOqS1zDK

— Disney+ UK (@DisneyPlusUK) February 6, 2021