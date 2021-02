Cyberpunk 2077: parece que los desarrolladores no pueden acceder a su propia VPN

Parece que Cyberpunk 2077 se encuentra en más problemas de los que pensábamos, pues el hackeo podría haber afectado de maneras que no previeron.

Apenas ayer les avisamos sobre el retraso del parche 1.2 de Cyberpunk 2077, el cual se ocasionó gracias a los ciber ataques que han sufrido las personas en CD Projekt Red. Pero ahora tenemos más noticias al respecto, pues parece que hay una razón de peso por la que no se ha logrado lanzar el parche a tiempo.

Acceso denegado

Primero pondremos en contexto a quienes no se hayan enterado. CD Projekt Red sufrió un ciber ataque en donde un grupo de hackers logró robar mucho material confidencial de esta compañía, desde códigos fuente de todos sus juegos hasta información personal de personal y correos privados. A partir de eso, la compañía decidió no pagar la recompensa y los hackers vendieron la información por medio de una subasta.

Fue después de eso que los creadores de The Witcher 3 y Cyberpunk 2077 anunciaron que el parche 1.2 de este último juego no llegaría a tiempo y en su lugar, llegaría en la segunda mitad de marzo de 2021. Pero no se dijo por qué es que se había atrasado el lanzamiento exactamente, solo que fue a causa de los hackeos.

Ahora ha surgido información de parte de un reporte de Bloomberg que dice que el lanzamiento se atrasó debido a que los programadores no pueden acceder al VPN de la empresa, lo que resulta en que los empleados no pueden trabajar desde casa y acceder a las herramientas de CD Projekt Red.

No sabemos cómo es que se ha logrado reanudar el trabajo o si es que esto se hará de alguna manera pero esto es lo que sabemos hasta el momento. Lamentablemente, gracias a todo lo que ha ocurrido con la pandemia, y a pesar de que se han ya administrado algunas vacunas, se sigue aconsejando trabajar desde casa y salir lo menos posible a la calle, por lo que seguramente no les es posible tampoco acudir a las oficinas.

Ante cualquier otra cosa que surja respecto a este hackeo y al parche de Cyberpunk 2077, les estaremos informando.