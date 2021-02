Coronavirus: vacuna Sputnik V logra 92% de eficacia en ensayo, pero hay un detalle

La vacuna rusa contra el Coronavirus Covid-19, la Sputnik V, ha detonado grandes controversias entre la comunidad médica y científica desde el principio.

El principal punto de crítica para esta sustancia es que su desarrollo y aplicación se ha ejecutado con poca transparencia con cualquier entidad ajena a Rusia.

Por ello hoy se marca un logro importante, con la publicación en una reconocida revista científica sobre los resultados preliminares de un ensayo clínico que registra un 92% de eficacia. Cifra ya presumida por Rusia hace más de tres meses.

Desde el sitio web oficial de The Lancet es posible consultar los datos de este proyecto en donde la vacuna Sputnik V registró un índice de resultados. Sin embargo es importante resaltar las generalidades del estudio.

Desde noviembre de 2020, periodo en el que Rusia lanzó las primeras cifras de eficacia, aún con relativo hermetismo, una comisión extranjera, liderada por la investigadora Marie-Paule Kieny, exjefa de vacunas en la Organización Mundial de la Salud, comenzó a evaluar las cualidades de la vacuna.

Cooperation on vaccine production and mass vaccination is the focus of talks between RDIF and France’s Scientific Committee for #CovidVaccines. Russia and Europe need to work against #COVID19 together. pic.twitter.com/OpcxXBDwQa

— Sputnik V (@sputnikvaccine) November 27, 2020