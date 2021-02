Coronavirus: vacuna de AstraZeneca sería más efectiva si la segunda dosis se toma a los tres meses

La labor de la aplicación de las vacunas contra el Coronavirus Covid-19 es un misterio general incluso para la comunidad científica y médica.

Sí, se han ejecutado los estudios necesarios para estar seguros sobre su efectividad. Pero aún existen múltiples incógnitas sobre los periodos de inmunidad y la distribución de tiempos entre cada dosis.

The Lancet publica los resultados preliminares de un ensayo de la vacuna Sputnik V contra el Coronavirus Covid-19. Logra 92% de eficacia, pero…

Es así como ahora surge un dato muy interesante con relación a la vacuna de AstraZeneca contra el Coronavirus Covid-19.

Ya que la información recopilada ahora sugiere que sería mejor esperar tres meses antes de aplicar la segunda dosis. Con esto se garantizaría una mayor efectividad.

De acuerdo con un reporte de Fierce Pharma, se han publicado nuevos datos de investigación en torno a la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford.

Las revelaciones más interesantes surgidas de ahí es que el potencial de transmisión del Coronavirus entre los sujetos participantes se habría deducido en un 67% después de la primera dosis. Aunque el método para concluir esto es casi deductivo:

No hemos medido de un modo específico la transmisión, porque esto requiere un tipo de estudio diferente.

Lo que tenemos es un estudio que nos muestra el número de personas que ya no están infectadas. Y si no lo están, la presunción lógica es que ya no pueden transmitir el virus.