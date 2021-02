Cinco grandes títulos en celulares para que juegues con tus amigos

Con estos videojuegos te aseguras un buen rato con tus amigos.

Para disfrutar de buenos videojuegos en tu celular, no necesitas de compañía. Solo basta con que tengas el almacenamiento suficiente y buena batería. Sin embargo, cuando jugamos con nuestros amigos, no hay duda que la diversión y el entretenimiento se multiplica. Entonces, te vamos a detallar cinco títulos en específico, que son los ideales para jugar con nuestros más allegados.

Videojuegos de battle royale

Hay tres videojuegos de battle royale que no puedes dejar pasar en tu celular. Algunos de los que vamos a mencionar necesitan de un buen dispositivo, pero si tienes un gama media, no vas a tener problemas.

En primer lugar ubicamos a Free Fire. No es que sea el mejor de los videojuegos de battle royale. Lo que pasa con este título es que es compatible casi con cualquier clase de celular. Entonces, eso le da una ventaja sobre el resto.

Después tenemos que hablar de Fortnite. Para que este título necesitamos de un dispositivo con mejor potencia. La cantidad de modos, personajes y armas que tiene, además de su interfaz, hace que consuma bastante capacidad de la memoria RAM. Asimismo, consume datos como ningún otro, cuando no estás conectado a Wi-Fi.

Otro de los títulos de battle royale es Playerunknown's Battlegrounds, mejor conocido como PUBG. Con este juego, bien sea en línea con desconocidos o con amigos, no hay espacio para el aburrimiento. Es bastante amigable con los gama media-baja y tiene buenos gráficos.

Títulos ideales entre amigos

Dos videojuegos que no son battle royale, pero intensos y divertidos para jugar con amigos son Among Us y Parchis, mejor conocidos por todos como "los que no te abandonaron en la pandemia".

No hay dudas que Among Us fue el más popular de todos. Pero las peleas que desató Parchis no tuvieron comparación. Así que por ese preciso detalle ingresa de último en este conteo.