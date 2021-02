Ciencia: 7 animales súper tiernos que en realidad pueden matarte

Las cosas no siempre son lo que parecen, ni siquiera con los animalitos tiernos

Compartimos fotos de gatitos para animarnos en estos días de pandemia, o videos de mapaches haciendo travesuras y pandas jugando en la nieve. Entonces, ¿qué pensarían si les dijera que todos esos tiernos animalitos son asesinos en potencia?

Gatos

Aunque tu gato no esté planeando asesinarte en este momento (o tal vez sí), estos felinos domésticos siguen teniendo alma de cazadores: especialmente de aves.

Solo en EE. UU. los gatos domésticos son responsables de la muerte de hasta 4 mil millones de pájaros silvestres. Aunque ese problema lo causan principalmente los gatos abandonados, a final de cuentas tienen que comer. Así que no abandones a tu gato.

Perros

Si hablamos de mascotas peligrosas, seamos justos, los perros domésticos que tanto queremos, también pueden causarnos muchos problemas, sobre todo si no los cuidamos bien y los vacunamos, porque pueden transmitir la rabia.

Eso porque además si no son suficientemente sociables, pueden atacar con bastante facilidad a personas y causar heridas graves. Así que vacunen a sus perritos y ayúdenlos con entrenamiento para que no sean agresivos, con personas u otros animales.

Mapaches

Los mapaches nos parecen pequeños ladrones peludos con su antifaz, y cuando son bebés son adorables, pero tienen un pequeño problema: igual que los perros, transmiten la rabia.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU., CDC, consideran que los mapaches son uno de los portadores principales del virus de la rabia. Y aunque sus ataques a personas son muy raros, lo mejor es observarlos de lejos. O en videos.

Pandas

En estos días seguro han visto los videos de pandas deslizándose en la nieve en el Zoológico Nacional, en Washington D.C.

Después de eso tal vez quieran abrazar a estos enormes y esponjosos herbívoros, piénsenlo un poco más: aunque no es común que ataquen a las personas, si lo hacen el resultado no es nada agradable, pues tienen dientes filosos y mandíbulas muy fuertes para masticar todo ese bambú del que se alimentan, además de garras afiladas. No quieren un abrazo así, se los aseguro.



Nutrias

Si hablamos de ternura, quién no se ha sentido conmovido por fotos de nutrias tomadas de las manos cuando duermen, esta conducta es común en nutrias marinas y lo hacen para evitar que las corrientes las separen del grupo.

Pero ustedes no le tomen la mano a ninguna nutria: estos mamíferos peludos, también pueden transmitir la rabia.

Castores

Otros simpáticos animales adaptados para vivir en el agua son los castores: con cuerpos redondos y peludos, enormes incisivos y colas planas se han ganado nuestro corazón.

Son también unos excelentes ingenieros de diques, que construyen con madera cortada con sus dientes: su mordida tiene el doble de fuerza que la de un ser humano, y aunque no atacan a las personas, si llegan a hacerlo, usan esos enormes dientes y fuertes dientes, causando heridas muy graves.

Venados

Los venados son los animales salvajes que más muertes causan en EE. UU., unas 120 por año, y no es porque Bambi busque venganza por la muerte de su mamá: son las colisiones entre autos y estos herbívoros que habitan en los bosques del norte de América.

Así que nosotros también somos mortales para ellos. Porque sí, no olvidemos que otro de los animales más peligrosos y mortales que hay sobre este planeta somos nosotros mismos, los seres humanos.