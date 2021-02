Gracias a la tecnología captan el agobiante movimiento de una ballena tratando de evitar chocar con los barcos

Es agobiante, angustiante y genera ansiedad. Pero ocurre y se debe mostrar. Gracias a la tecnología, un grupo de científicos captó el movimiento de una ballena por el Golfo de Corcovado. El cetáceo intenta escapar de los barcos que ingresan al puerto ubicado en la región austral de Chile.

Se trata de una animación que lograron al colocar un chip sobre una ballena azul. De esta manera podían ver su recorrido sobre las aguas de la Patagonia de Chile. Además, juntaron los datos con el tráfico naval de la zona y el resultado es un cetáceo preso en su propia hábitat natural.

La animación fue realizada por el biólogo marino Luis Bedriñana Romano, principal autor de la investigación. Pero estuvo acompañada de un estudio realizado por la revista Nature y que fue reseñado en The Verge. Los datos que aparecen en la animación son solo de una ballena azul, pero etiquetaron a varias para conocer como se trasladan por el mar.

Los resultados hacen notable que se necesita de más medidas para proteger a estos animales.

THREAD Are U stressed? Animation by @BedrinanaLuis shows 1 difficult week in the life of 1 #whale. BLUE DOT is 1 whale trying to feed while dodging heavy vessels traffic @ #Ancud Gulf 3/22/19 to 3/29/19 #shipstrikes #whales Paper @Nature https://t.co/EA2lt0F0l8 @alex_zerbini pic.twitter.com/XkQOeRXs4L

— Centro Ballena Azul (@ballenaschile) February 2, 2021