Estos fueron los celulares con batería más duradera de 2020

Es simplemente el centro de todo. Sin batería no hay funcionamiento. Siempre, pero SIEMPRE, hay que tomar en cuenta este elemento.

A medida que avanza el tiempo y la tecnología, se van sumando elementos que son necesarios considerar, a la hora de elegir el mejor celular para comprar. Sin embargo, algo que nunca se debe dejar por fuera, es el nivel de la batería. Sin energía no hay funcionamiento. Por lo tanto, detallamos a continuación lo mejor de lo mejor que hay en la actualidad.

A pesar de que con la llegada de Xiaomi, perdieron terreno, Motorola nunca falló en este aspecto. De hecho en los últimos tres años cuenta con la mejor potencia de baterías del mercado gama baja y media. Elemento que lo tiene presente en este listado con tres de sus equipos.

No son teléfonos nuevos, pero no es lo que se quiere resaltar en este momento. Por ahora lo que más importa es la batería y estos son los mejores.

La batería de los Motorola

Los dos primeros lugares son dos equipos Motorola que no tienen comparación en cuanto al nivel de batería. Se trata del Moto E5 Plus y el Moto G7 Power. Ambos tienen energía de 5.000 mAh en su pila. Por lo que ofrecen de dos a tres días, según el uso que le den. Son celulares que simplemente no abandonan.

Tiene mucho que ver el procesador que usan cada uno de estos celulares. Eso es fundamental, porque repercute en el consumo de la energía. Además del extenso período de uso, solo necesitan de una hora para cargar.

Huawei

En la marca china el Huawei P20 Pro destaca en el modo energía y tiempo de uso. Este celular cuenta con una pila de 4.000 mAh, lo que se traduce a un día entero de uso. Detalla ViajeroFácil que los usuarios que tienen este celular resaltaron por sobre todo, lo que dura en funcionamiento.

Asimismo, se puede destacar el Huawei Mate 10 Pro, que cuenta con características similares. Sin embargo, al no contar con un gran procesador, es más lento y eso hace que dure más sin la necesidad de cargar.

Otros celulares con buena batería