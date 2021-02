Camisetas de fútbol: ¿cómo hacer que mantengan su calidad?

Si eres coleccionista o te gusta vestir camisetas de fútbol, es necesario saber algunas cosas para cuidarlas lo más posible.

Las camisetas de fútbol pueden convertirse en un tesoro para un coleccionista. O bien, son el orgullo de cualquier fanático. Pero todos sabemos que para mantener su calidad hay que conocer algunas cosas.

En el pasado estaban hechas de algodón, pero los jugadores sufrían con el sudor. Luego pasaron a estar confeccionadas con telas sintéticas.

Para cualquiera de los dos casos, el cuidado tiene que ser especial.

Te dejamos estas recomendaciones para que se mantengan en el mejor estado posible.

Lávalas a mano y solo utiliza jabón

No es necesario que las camisetas de fútbol huelan a lavanda, no son ropa de bebé. Son ropas deportivas, y lo único que necesitas es que se les vaya el terrible olor después de transpirar. Utiliza jabón, preferiblemente en polvo, y lávalas a mano, individualmente y con agua tibia. Cero cloros o cualquier otro producto. Prohibido total y absolutamente.

No utilices secadoras ni planchas

Mil veces no: las secadoras afectan no solo la tela, sino otros elementos como las publicidades o el dorsal. Igual que las planchas: el calor afecta al tejido, así sea a la más baja temperatura. No tomes riesgos. Tiende la camiseta al sol, preferiblemente que no sea el de la tarde, pues los colores pueden perder su intensidad.

Guarda tus camisetas de fútbol colgadas en ganchos

Si tienes suficiente espacio en tu clóset, coloca la camiseta en un gancho para que no se arrugue o no se doblen las publicidades o el dorsal. Si la vas a doblar para guardarla en una gaveta (no es lo recomendado), que no reciba presión, pues afectará los elementos pegados a la tela.

Aunque puedan parecer exagerados estos cuidados, lo valorarás cuando pasen 10, 20 o 30 años y las camisetas de fútbol mantengan su calidad.

¿Cuál es tu playera favorita? ¿Cuál es la más antigua que tienes? Interactúa con nosotros en nuestras redes sociales.