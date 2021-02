El Bitcoin supera por primera vez los 50 mil dólares: esta es su evolución

Esta semana, el Bitcoin pasó la barrera de los 50 mil dólares, mientras que para este miércoles ya se encuentra en 51 mil dólares.

Por primera vez en la historia, el Bitcoin superó la barrera de los 50 mil dólares. El mercado de la criptomoneda continúa en alza, ya que este miércoles se sitúa en 51 mil dólares su valor.

El repunte puede escalar incluso hasta más de 10 mil dólares para los próximos días.

Con inyecciones de inversión como la realizada a principios de 2021 por Tesla, de más de 1.500 millones de dólares, se espera que esta tendencia permanezca por largo rato.

Además, empresas como MasterCard están permitiendo el uso de las criptomonedas, aunque a la espera de hacer oficial qué tipo de estas utilizarán.

La evolución del Bitcoin

Su evolución ha sido tremenda. En septiembre de 2015, la tasa más baja del Bitcoin estuvo en 224.05 dólares: ya para este miércoles, 17 de febrero de 2021, está en 51.272 dólares.

En los últimos dos meses se ha duplicado el valor de la moneda digital. Su valor total de mercado en circulación alcanza los 909 mil millones de dólares.

En las últimas 24 horas el volumen de la criptomoneda ha sido de 24.3 mil millones de dólares.

Recordemos que esta moneda virtual opera sin una autoridad central o bancos, lo que ha generado desconfianza entre algunos inversionistas. Sin embargo, su diseño público lo hace atractivo para la mayoría.

¿Qué dicen los expertos?

De acuerdo con Brian Melville, de la firma Cumberland, el nivel de los 50 mil dólares “es emocional para las personas”. No obstante, reconoce el experto en conversación con el Wall Street Journal, “que es el resultado simple de la oferta y la demanda”.

La demanda no solo trae repunte de precios, sino una creciente aceptación y reconocimiento del activo.

No obstante, existen escépticos como el economista Nouriel Roubini, conocido como “Dr. Doom”, que mantienen sus dudas respecto al Bitcoin.

“Los Picapiedra tenían un mejor sistema monetario que el Bitcoin”, expresó en una entrevista con Bloomberg.

“Fundamentalmente el Bitcoin no es una moneda. No es una unidad de cuenta, no es un medio de pago escalable y no es una tienda estable”, agregó. “Sigue aumentando porque hay una enorme cantidad de manipulación (…) Es una burbuja”.