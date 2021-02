Bitcoin: Elon Musk defiende de nuevo su uso, y valora algo por encima del dinero convencional

Elon Musk vuelve a defender el uso del Bitcoin, y lanzó una comparación con el dinero convencional. Para el CEO de Tesla, la ventaja de la criptomoneda es ligera, pero válida.

El multimillonario emitió sus comentarios a través de su cuenta de Twitter. Un analista había mostrado sus dudas por la promoción de Musk a Dogecoin, otra criptomoneda, pese a que Tesla comprara a Bitcoin.

“La acción de Tesla no refleja directamente mi opinión”, señaló el sudafricano. “Tener algo de bitcoin, que es simplemente una forma de liquidez menos tonta que el efectivo, es lo suficientemente aventurero para una empresa de S&P500”.

To be clear, I am *not* an investor, I am an engineer. I don’t even own any publicly traded stock besides Tesla.

However, when fiat currency has negative real interest, only a fool wouldn’t look elsewhere.

Bitcoin is almost as bs as fiat money. The key word is “almost”.

— Elon Musk (@elonmusk) February 19, 2021