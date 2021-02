Indignado con el servicio de internet de AT&T, este hombre hizo algo que muchos quisiéramos

Aaron Epstein tiene 90 años y es cliente de AT&T desde 1960. No puede dudarse acerca de su fidelidad. Sin embargo, la empresa no se ha portado muy bien con él, ni por el servicio de internet, muy lento, ni por la respuesta.

Así que Epstein tomó una decisión curiosa.

El cliente publicó un aviso de 1.100$ en el Wall Street Journal: una carta pública para el CEO de la compañía, John Stankey. Lanzó la misiva en las ediciones en Manhattan -buscando llegar a los inversores para presionar a la empresa- y en Dallas -donde AT&T tiene su sede-.

I mean how upset one must be, over slow home internet speeds, to pay for a personal quarter-page national ad in print @WSJ pic.twitter.com/Zk9umKD0t1

— Raju Narisetti (@raju) February 3, 2021