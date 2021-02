Así fue la reacción de los científicos en el JPL con el aterrizaje exitoso del Perseverance

El éxito de la misión no estaba garantizado. Lo sabían los científicos a cargo del proyecto y los representantes de la NASA. El toque a superficie del Perseverance era una de las partes más complicadas de sus etapas. Y después de aproximadamente siete largos meses de espera se logró. Momento que fue propicio para liberar tensiones y soltar un eufórico grito de alegría.

Así reaccionaron los científicos en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA (JPL). Entre ingenieros, astrónomos y expertos que trabajaron en Perseverance se permitieron saltar el protocolo. Una vez que se confirmó el contacto con la superficie liberaron la tensión que los embargaba.

Desde que la sonda espacial llegó a la órbita, hasta su ingreso a la superficie de Marte, pasaron aproximadamente unos 22 minutos. Fueron, seguramente, los más largos en la vida de estos científicos. Este proyecto marca un hito en sus carreras y nada podía salir mal.

Touchdown confirmed. The #CountdownToMars is complete, but the mission is just beginning. pic.twitter.com/UvOyXQhhN9

— NASA (@NASA) February 18, 2021