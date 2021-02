Apple sí tendría un evento de presentación en marzo pero la fecha sería otra

Quedan muy pocos días para que termine el mes de febrero y eso sólo significa una cosa para los fans de Apple: estaríamos a pocos días de que la compañía revele la fecha final de su próximo evento de presentación.

Como suele suceder a estas alturas del año ya se ha filtrado el día tentativo para hacer esta keynote donde mostrarían una iPad Pro y los anhelados Apple AirTags.

Se supone que todo sucedería este próximo martes 16 de marzo de 2021. Pero ahora surge un nuevo reporte que derrumba todo.

Todo este cambio en la agenda de rumores es por cortesía del reconocido leaker Mark Gurman, quien colabora habitualmente para Bloomberg y que por ende no revela nada si no es prácticamente un hecho.

El sujeto utilizó sus redes sociales para indicar que el evento del 16 de marzo no sucederá. Lo que al inició provocó relativa incertidumbre. Pero luego aclaró que no se realizaría la keynote en esa fecha:

Narrator: There won’t end up being one https://t.co/SVAdtzfjqz

— Mark Gurman (@markgurman) February 20, 2021