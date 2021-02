Apple AirTag y iPad Pro tendrían ya fecha de lanzamiento filtrada y es muy pronto

Desde hace demasiado tiempo sabemos que Apple ha desarrollado un nuevo accesorio llamado AirTag. Que no es otra cosa más que un dispositivo bluetooth que nos ayudará a encontrar llaves, bolsos u otros objetos perdidos.

Este juguete está diseñado para hacerle competencia a Tile, que se ha vuelto extremadamente popular en otros mercados como Estados Unidos.

Se sabe incluso que Samsung ha preparado su propia versión del producto, con el Galaxy SmarTag presentado este enero de 2021.

Todo apunta a que llegarían al mercado antes que Apple. Pero al parecer su distancia de lanzamiento no sería mucha.

El ya muy reconocido leaker Jon Prosser acaba de utilizar su cuenta oficial de Twitter para hablar sobre el potencial futuro lanzamientos de dos productos de la familia Apple:

AirTags are still on for March.

Haven’t heard of any further delays this time. 🤞

— Jon Prosser (@jon_prosser) February 12, 2021