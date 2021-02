Among Us: ¿Eris Loris está de vuelta? El peligroso hack que afecta a servidores del juego

uno de los hackers más famosos de Among Us aparentemente ha regresado al juego y aquí te contamos todo lo que esto podría significar.

Among Us sigue gozando de una popularidad realmente muy buena y que no parece que vaya a bajar en un futuro cercano, en especial con el estreno de un nuevo mapa. Pero no todo es risas y diversiones, pues parece que uno de los hackers más prolíficos de este juego ha regresado y más fuerte que nunca.

Este hacker tiene por nombre Eris Loris y es gracias a él que hemos visto cosas muy interesante pasar en el juego, por ello es que muchos jugadores se preguntan si realmente regresó y lo que esto significa para el juego que tanto amamos y conocemos.

¿Por qué suena música de jefe?

Among Us es un juego en donde la comunidad se puede juntar para poder descubrir a un enemigo en común e intentar sacarlo de las instalaciones el escenario en cuestión para poder ganar el juego o, en caso contrario, ser un impostor que intenta sabotear todo y derrotar a toda la tripulación.

En esto caso se podría como es que el juego se ha pasado a la vida real cuando hablamos del hacker Eris Loris y es que esta persona ha logrado llenar de publicidad engañosa al juego por medio de spam en el chat de muchas personas que juegan el servidor de Estados Unidos. Esto ocurrió el pasado mes de octubre del año 2020.

No se sabe exactamente si es una persona real o solo es una serie de bots que están programados de tal manera que puedan lanzar spam por todos lados.

Ahora se reporta que mensajes de la misma naturaleza han aparecido de nuevo en los servidores norteamericanos de Among Us y bajo el nombre de usuario de Eris Loris de nuevo, y parece que no se ha tomado acción en contra de este hacker actualmente.

Ten mucho cuidado si es que decides jugar en eso servidores, pues el link al que te sugiere entrar puede llevarte a ser víctima de Phishing.