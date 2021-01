Youtube: Cómo poner la pantalla completa con un simple desliz

Está función solo está disponible en la aplicación móvil.

Que las aplicaciones actualicen constantemente sus plataformas es algo común, pero muchas de las cosas nuevas que trae una actualización se encuentran ocultas.

En más de una ocasión, usuarios han expuesto en redes sociales algún truco oculto de una app, es decir, de esas funciones que muy pocos conocen.

Así ocurrió con la aplicación de YouTube. Un usuario expuso en Reddit un truco oculto de la plataforma de videos que a muchos les puede ser de utilidad.

Se trata del uso de la pantalla completa y una forma diferente, rápida y sencilla de ejecutarla, sin tener que presionar el cuadro que se encuentra en el lado derecho inferior de YouTube.

Apple patenta el teclado del futuro: cada tecla funciona como la Touch Bar de la MacBook Pro Se filtra una patente ambiciosa de Apple con el diseño de un teclado capaz de cambiar su función y forma poniendo un display en cada tecla.

Cómo poner la pantalla completa con un desliz

Cabe destacar que este truco funciona tanto en la aplicación para Android como para iPhone.

Dicho esto, procedemos a explicar cómo aplicar el truco, el cual fue compartido por el usuario JE_25 en Reddit.

Una vez dentro de la aplicación, lo que harás es buscar cualquier vídeo y reproducirlo. Luego de eso, procede a deslizar con el dedo hacia arriba desde el centro del vídeo y verás que se pondrá la pantalla completa.

Coronavirus: OMS advierte que Covid-19 no sería la pandemia mayor y hay más La Organización Mundial de la Salud (OMS) habla: el Coronavirus Covid-19 se podría volver endémico aún con vacunas y habrá más pandemias.

Esta función sirve incluso cuando tienes desactivada la función de rotación de pantalla, así que no debes preocuparte por eso.

Otra cosa es que también puedes volver a poner la pantalla pequeña, en este caso con deslizar hacia abajo es suficiente para salir la pantalla completa.

Si no lo has intentado, te invitamos a hacerlo. Pero eso sí, este truco solo funciona desde la aplicación móvil y no con la versión del navegador.