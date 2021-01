YouTube: De esta manera puedes evitar que te recomienden videos que no te gustan

Tendrás que eliminar ciertas búsquedas en la plataforma.

YouTube, al igual que otras plataformas sociales, relaciona nuestros intereses con su servicio.

La red social de videos le muestra a sus usuarios los contenidos que considere que podrían ser de su interés para ellos, y esto lo hace relacionando las búsquedas que este realiza.

Es decir, si hoy buscas videos relacionados con el fútbol, ten por seguro que la próxima vez que entre s a YouTube verás recomendaciones relacionado con ese tema.

Microsoft podrá revivir a tus seres queridos por medio de chatbots Parece que Microsoft ha estado viendo Black Mirror, pues acaba de patentar tecnología que podría revivir a los muertos de una manera muy perturbadora.

Recomendaciones de YouTube que no nos interesa

Algo que suele ocurrir con frecuencia es cuando la plataforma recomienda contenido que no nos interesa, esto ocurre cuando préstamos el móvil a otra persona y utiliza nuestra cuenta de YouTube.

Las recomendaciones están relacionadas con el algoritmo de búsqueda de YouTube, es por eso que si otra persona usa tu cuenta para ver videos, entonces la próxima vez que entres a la red social también aparecerán videos relacionados con esas búsquedas.

Cómo evitar que YouTube nos recomiende videos que no quieres ver

Existen algunos trucos que puedes hacer para evitar que la plataforma te recomiende videos que no quieres ver, y una de ellos es eliminando la actividad que no es tuya para que YouTube no la tome en cuenta.

Toca la foto de perfil de tu cuenta de YouTube que se encuentra en el lado superior derecho de la app y selecciona la opción Configuración.

Ahora vas a pulsar en Historial y Privacidad y luego accede en Administrar la actividad. Verás que la opción se abrirá en la web.

En estos smartphone dejará de funcionar Google Mensajes La aplicación de mensajería instantánea aplicará mecanismos de seguridad en algunos modelos de dispositivos móviles.