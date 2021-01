Xiaomi presenta un sistema de carga inalámbrica a distancia y es como imaginamos el futuro

Muchas veces cuando soñábamos con carga inalámbrica, imaginábamos que era a distancia, sin cables como dice el nombre y sin un un lugar tan específico como un pad.

Xiaomi sorprendió en la mañana con su Mi Air Charge, un dispositivo que se deja en una habitación y permite lo antes descrito.

Revolutionizing the current wireless charging methods, #MiAirCharge Technology charges your devices remotely, without cables and charging stands. Let's see it in action! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/9bD0Awul4s

— Xiaomi (@Xiaomi) January 29, 2021