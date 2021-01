WhatsApp: ¿Es posible tener WhatsApp Plus y WhatsApp normal en el mismo celular?

Si quieres tener WhatsApp y WhatsApp Plus al mimo tiempo y por separado en tu celular, entonces aquí te decimos cómo hacerlo.

Poder tener dos cuentas de WhatsApp dentro de tu mismo celular puede ser algo que te ayude más de lo que crees, en especial para no tener el mismo WhatsApp para cosas personas y de trabajo.

Pero hay personas que quieren tener dos versiones diferentes de WhatsApp dentro de su propio celular y, si tú eres uno de ellos, te diremos si esto es posible o no.

Sería muy útil

Antes de cualquier cosa, cabe aclarar que WhatsApp Plus no es oficial y ya se han registrado problemas con quienes usan esta extensión, pues al no ser un producto oficial, WhatsApp no permite el uso de esta por poner en riesgo la información de los usuarios. Como si ellos no se la estuvieran robando.

Así que solamente baja la versión Plus bajo tu propio riesgo.

Para empezar, debemos aclarar que se pueden tener dos cuentas de WhatsApp si es que usas Plus. Pero tener estas dos apps instaladas no es realmente algo que se pueda hacer de manera legal.

Como lo mencionamos arriba, por sí solo WhatsApp Plus es una modificación no oficial de la app de mensajería, la cual funciona al reemplazar la app original y añadiendo muchísimas funciones muy diferentes.

Pero por lo mismo, el hecho de poder instalar las dos versiones por separado dentro de un mismo equipo requiere de más modificaciones dentro de tu equipo y con la aplicación misma que, siendo sinceros, no te diremos cuáles son porque no valen la pena.

Esto puede hacer que de verdad arriesgues tu información, tu privacidad y a tu mismo celular. Y sabemos que comprar otro celular simplemente no es tan sencillo de hacer.

Así que la respuesta en concreto es que sí es posible hacerlo, claro que sí, hoy en día se puede hacer básicamente todo, pero no vale la pena arriesgarte para hacerlo. Plus ya funciona bien por sí solo.