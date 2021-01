¿Cómo hacer que mis contactos aparezcan en WhatsApp Plus?

Si quieres encontrar tu lista de contactos dentro de WhatsApp Plus, entonces te decimos cómo puedes hacerlo a continuación.

WhatsApp Plus nos hace tener una manera mucho más efectiva de poder administrar nuestra app favorita de mensajería, pero muchas veces tiene tantas opciones que simplemente no sabemos en donde se puede hacer tal cosa.

Una de las funciones que todos más quieren tener a la mano es la de poder ver sus contactos, pues no es algo de lo que se pueda prescindir, es una cosa de vital importancia en WhatsApp. Así que si no sabes cómo lograr ver esto, te lo diremos a continuación.

Una tarea muy sencilla

Para los usuarios de WhatsApp Plus no siempre todo se encuentra tan a la mano, por lo que es necesario personalizar la pantalla y las funciones que se encuentren dentro de lo que esta extensión muestra.

Y encontrar a los contactos dentro de esta extensión es mucho más sencillo de que podría parecer, pues basta con un par de menús para que puedas acceder a este apartado. Es por eso que te diremos lo que debes hacer para encontrar esta lista a continuación.

Lo primero que haremos es entrar a la ventana de Chats y, estando dentro de esta, debemos tocar el ícono de Nuevo chat y… ya, básicamente es eso, pues una vez que sigas estos dos sencillos pasos podrás encontrar a tu lista de contactos dentro de la app misma, lo que te permitirá iniciar una conversación con quien tengas agregado a tus contactos.

Recuerda que si no re aparecen, seguramente es porque no le diste permiso a la app de acceder a tus contactos, lo que obviamente limita la manera en que esta funciona. También es importante que tomes en cuenta que los contactos podrían no aparecer si es que no los has agregado a WhatsApp.

Una ultima cosa es recordarte que WhatsApp Plus no es una extensión oficial de WhatsApp, por lo que solamente debes usarla bajo tu propio riesgo.