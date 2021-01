WhatsApp Plus: ¿cómo descubrir si alguien tiene la app instalada?

WhatsApp Plus tiene muchas opciones de privacidad pero hay maneras de saber si es que alguien en nuestros contactos lo tiene instalado.

WhatsApp Plus nos ayuda a tener muchas más opciones para poder personalizar nuestra app e incluso mejorar nuestra privacidad con opciones más allá de las que nos presenta la app oficial.

Sin embargo, hay veces que no queremos instalar la app pero queremos saber quién la tiene instalada para darnos cuenta si es que están evitando ser seguidos o incluso si es que están intentan permanecer anónimos.

Como darse cuenta si alguien lo tiene instalado

Cabe mencionar que el hecho de usar WhatsApp Plus solamente hace que tu app se modifique de manera drástica si hablamos de sus visuales, por lo que tu app de Plus no va a afectar la manera en que se ve la app normal de tus demás contactos.

Pero aún así hay evidencias que pueden delatar a alguien que está usando WhatsApp Plus.

La primera de todas son los estados de la app, pues si este no se puede ver desde el chat, podríamos estar ante una persona que usar Plus. Es decir, que si nunca aparece en línea aún cuando está hablando contigo, podríamos empezar a sospechar. Pero como te imaginarás, esto no es suficiente.

La segunda pista es que el último momento de conexión no aparece en tal contacto. De hecho, esta es una de las cosas que la extensión de Plus nos ayuda a visualizar.

Ahora tenemos la que es tal vez la más obvia pista de todas, pues dentro de Plus hay emoticones que no están disponibles en la app original y que, de hecho, tampoco se pueden ver en esta. Es por eso que si en algún momento alguien te manda un emoticón que aparece con un símbolo de imagen rota (un cuadrado con un signo de interrogación) entonces es muy posible que tu contacto tenga la extensión.

Para finalizar, hay una opción que permite a los usuarios de Plus mostrar que leyeron los mensajes (con palomitas azules) solamente cuando responden en el chat. Es decir, si no aparecen las flechitas azules nunca y solamente se activan cuando alguien te responde, entonces es posible que tengan Plus.