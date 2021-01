WhatsApp: Microsoft se burla del escándalo con Facebook y recomienda Skype

Esta semana vimo cómo WhatsApp sufrió un duro golpe a su popularidad cuando se liberaron nuevas notificaciones sobre cambios en sus políticas de privacidad.

Dichas modificaciones indicaban, básicamente, que ahora comenzaría a compartir datos de manera directa con Facebook para la integración de sus servicios de plataforma comercial.

Esto detonó muchas críticas, burlas, memes y señalamientos de que esto sucede desde siempre. Sólo que ahora se volvió más abierto.

Bajo este contexto el terreno estaba más que fértil para Elon Musk y hasta Microsoft intervinieran.

A través de su cuenta oficial de Twitter (valga la ironía), Skype hizo una publicación con un enlace directo a sus actuales políticas de privacidad.

Ahí se recalca el respeto a los datos de sus usuarios y el compromiso a mantenerlos privados. Como una bofetada directa contra WhatsApp y Facebook:

Skype respects your privacy. We are committed to keeping your personal data private and do not sell to 3rd parties: https://t.co/FLGwMmSNHv pic.twitter.com/dupbfejr7m

— Skype (@Skype) January 8, 2021