WhatsApp: así fue como Elon Musk se burló de Facebook y recomendó Signal

Signal incrementó su popularidad gracias a Elon Musk. Ya te hablamos de la aplicación, pero no te hemos contado cómo empezó todo gracias a WhatsApp.

WhatsApp tuvo una semana controvertida luego de anunciar cambios grandes en sus políticas de privacidad para comenzar a compartir datos de sus usuarios con Facebook de manera más directa.

Durante todo ese embrollo no faltaron los memes, chistes y burlas en torno a la situación. Lo que curiosamente derivo en una popularización de otras plataformas más discretas como Telegram y Signal.

Pero en el caso de esta última app su impulso de popularidad se debió a un aliado inesperado: Elon Musk. Así fue como sucedió.

Un simple mensaje en Twitter cambió todo

Signal es una app de mensajería instantánea igual que WhatsApp. Pero surge bajo prácticamente la misma filosofía que Telegram, buscando el mayor anonimato y cuidado a la información personal de sus usuarios.

De modo que cuando vino el anuncio polémico de los cambios en WhatsApp para convertirse en una variación de Facebook, Elon Musk reaccionó con un simple y contundente mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter:

Use Signal — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2021

Musk no dio más detalles, no alabó la app, no la describió siquiera. Bastó con nombrarla en el contexto del Trending Topic y eso fue suficiente para darle popularidad.

El hombre detrás de SpaceX y Tesla Motors tiene un pleito directo con la gente de Facebook desde el escándalo de Cambridge Analytica en 2018.

Todos recordamos el momento en el que eliminó las páginas oficiales de sus compañías en esa red social. Así que no extraña su reacción a este cambio.