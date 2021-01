WhatsApp en crisis interna tras escándalo por cambio de políticas de privacidad

Durante los últimos días hemos visto una actividad inusual entre usuarios de WhatsApp, tras descubrir que la popular app de mensajería cambió sus políticas de privacidad para integrarse más con la plataforma de Facebook.

Esto detonó duras críticas así como un éxodo de usuarios que comenzaron a utilizar preferentemente otras alternativas, como Telegram o Signal.

El asunto, a todas luces, ha crecido a un nivel de crisis interna. Lo que ha llevado a la compañía a entrar en modo de control de daños.

Las nuevas políticas de privacidad de WhatsApp desde siempre ha sido posible consultarlas en su sitio web oficial. Pero el texto no es precisamente corto y resulta fácil extraviarse, como suele suceder en esa clase de apartados.

Así que la gente detrás de la empresa ha comenzado con una estrategia para volver más claro y digerible todo. Aprovechando su presencia en otras redes sociales, como Twitter para difundir esta clase de contenidos más claros:

We want to address some rumors and be 100% clear we continue to protect your private messages with end-to-end encryption. pic.twitter.com/6qDnzQ98MP

— WhatsApp (@WhatsApp) January 12, 2021